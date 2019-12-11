فيديو تشويقي لسيارة تويوتا الجديدة يارس GR-4
تأتي بهيكل عريض وخاصية الدفع الرباعي

فيديو تشويقي لسيارة تويوتا الجديدة يارس GR-4

2019/12/11
الساعة 3:20 صباحًا
- ‎فيأخبار السيارات, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

نشرت شركة تويوتا مقطع فيديو تشويقي لسيارتها الجديدة يارس GR-4 عالية الأداء.

وتحمل يارس GR-4 هوية هجومية ورياضية في نفس الوقت وفتحات تهوية كبيرة، وبعض اللمسات التصميمية مستوحاة من عالم سيارات الرالي، كما تأتي بهيكل عريض وخاصية الدفع الرباعي الذي يوفر ثبات وانطلاقة أفضل في جميع الظروف.

ولكن لا توجد معلومات مؤكدة عن محرك يارس GR-4، ولكن تشير بعض التوقعات بأنها سوف تحصل على محرك 4 سلندر سعة 1.6 لتر بالسوبرتشارج يولد قوة 220 حصانًا، ويسمح للسيارة بالتسارع إلى 100 كم/ س خلال 6 ثوانٍ فقط.

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