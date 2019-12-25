فيديو .. تصريح الفراج يُثير غضب الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

أثار الإعلامي وليد الفراج، غضب جماهير الهلال والنصر، وذلك بعد تصريحه الأخير الذي أطلقه في برنامجه “الدوري مع وليد” بحلقة أمس الثلاثاء.

وقال الفراج: موسم الأهلي الحالي أفضل من الموسم الماضي، أتمنى أن يحقق الأهلي الدوري هذا الموسم؛ لأنه سيكون دليلًا على تعافي المنافسة في الكرة السعودية.

وأضاف الفراج: النصر فاز بالدوري والهلال تُوج بدوري أبطال آسيا، أعتقد أنه سيكون من الرائع فوز الأهلي بالدوري في الموسم الجاري؛ لأن هذا سيدل على قوة التنافس، بجانب فوز الاتحاد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

بالطبع سيُغضب هذا التصريح جماهير الهلال والنصر التي تتمنى رؤية أي من الفريقين بطلًا لمسابقة الدوري.

ويريد الهلال التفوق وتقديم النتائج الإيجابية، من أجل حصد لقب الدوري السعودي بعد أن خسره في الموسم الماضي لصالح نادي النصر.

من ناحية أخرى، قدم الإعلامي وليد الفراج، لقطة طريفة، وذلك خلال حديثه عن تأهل نادي النصر إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي ضمك.

وطالب وليد الفراج فريق الإعداد الخاص ببرنامجه، تعديل نتيجة مباراة النصر وضمك، حيث كتب فريق الإعداد بالخطأ أن ضمك هو من فاز على النصر برباعية مقابل هدفين.

وعلّق الفراج على خطأ فريق الإعداد قائلًا: يا شباب لا تسببوا لنا مشاكل، النصر هو من فاز وليس ضمك.

وفي الفترة الأخيرة، تعرض برنامج ”الدوري مع وليد” لوليد الفراج للعديد من الانتقادات، بسبب الإسقاطة الإعلامية للناقد الرياضي عادل التويجري؛ حيث وصف الدوري السعودي بأنه دوري ”أم أحمد”.

وسجل رباعية النصر، في شباك نادي ضمك كل من عبدالرزاق حمد الله ثلاثة أهداف، بينما سجل يحيى الشهري الهدف الرابع، وسجل لنادي ضمك اللاعب مازن أبو شرارة هدفين.

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