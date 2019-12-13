فيديو.. تفاصيل وفاة طفلين حرقًا بسبب شاحن الجوال بـ #الرياض
والدهما سرد القصة المأسوية

فيديو.. تفاصيل وفاة طفلين حرقًا بسبب شاحن الجوال بـ #الرياض

2019/12/13
الساعة 3:35 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

كشف مقيم مصري تفاصيل وفاة ابنه وابنته جراء الحريق الذي شب في شقته السكنية التي يقيم فيها بالعاصمة الرياض.

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