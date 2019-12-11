فيديو.. تقنية جديدة لرصد مخالفات السرعة في #جدة

المواطن - جدة

بدأ المرور السري في الرصد الآلي لمخالفات السرعة بمحافظة جدة، وذلك باستخدام تقنية تُسمى “جاتسو”.

وأوضح المرور السري، أن تلك التقنية تُمكّن من رصد مخالفات السرعة عبر سيارات مدنية، للمركبات الصغيرة والكبيرة في كلا اتجاهي الطريق.

وتعتمد تلك التقنية على رصد المخالفات عن طريق التحرك، ويتسم بالدقة والسرعة.

يعمل نظام CATSO على:

رصد مخالفات السرعة على اتجاهيّ الطريق الرئيسي منها والداخلي. يستخدم أشعة AR

يرصد جميع المركبات بما فيها الشاحنات من سرعة 30 حتى 260 كم في الساعة. يهدف لزيادة مستوى ⁧#السلامة_المرورية⁩ على الطرق وتقليل الحوادث. ⁧#محافظة_جدة ⁧#المرور pic.twitter.com/BNaVWGvdRK — محافظة جدة (@jedgovsa) December 3, 2019