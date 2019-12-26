فيديو.. توافد الجماهير لحضور الليلة السودانية بموسم الرياض

بدأت الجماهير تتوافد منذ وقت مبكر مساء اليوم لحضور حفل الليلة السودانية ضمن فعاليات موسم الرياض.
فيديو | بدء توافد الجماهير في #الليلة_السودانية ضمن فعاليات #موسم_الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/L9F3IiucSV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 26, 2019
ليلة طرب وغناء احتفالًا بالثقافة السودانية بعروض ووصلات فنية مقدمة من الفنان محمد الأمين والفنانة نانسي عجاج والفنان حسين الصادق في ليلة مميزة من ليالي موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم في الرياض بوليفارد.
يذكر أن “موسم الرياض” الذي دُشنت فعالياته في 11 أكتوبر الماضي، سيستمر حتى 18 يناير 2020، فيما ستُمدد الفعاليات في منطقة “البوليفارد” حتى نهاية مارس المقبل تحت مسمى “شتاء الرياض”، وهو المسمى الذي سيتم التعامل به مع الإعلان عن أي حفلة في خمس مناطق ضمن “شتاء الرياض” حددتها “الترفيه”، وهي رياض ونتر وندرلاند، ورياض سفاري، والمربع، وصحاري الرياض، والرياض بوليفارد.
اترك تعليقاً