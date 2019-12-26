فيديو.. توافد الجماهير لحضور الليلة السودانية بموسم الرياض

المواطن - الرياض

بدأت الجماهير تتوافد منذ وقت مبكر مساء اليوم لحضور حفل الليلة السودانية ضمن فعاليات موسم الرياض.

ليلة طرب وغناء احتفالًا بالثقافة السودانية بعروض ووصلات فنية مقدمة من الفنان محمد الأمين والفنانة نانسي عجاج والفنان حسين الصادق في ليلة مميزة من ليالي موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم في الرياض بوليفارد.

يذكر أن “موسم الرياض” الذي دُشنت فعالياته في 11 أكتوبر الماضي، سيستمر حتى 18 يناير 2020، فيما ستُمدد الفعاليات في منطقة “البوليفارد” حتى نهاية مارس المقبل تحت مسمى “شتاء الرياض”، وهو المسمى الذي سيتم التعامل به مع الإعلان عن أي حفلة في خمس مناطق ضمن “شتاء الرياض” حددتها “الترفيه”، وهي رياض ونتر وندرلاند، ورياض سفاري، والمربع، وصحاري الرياض، والرياض بوليفارد.

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