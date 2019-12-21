فيديو.. حادث نادر لـ اصطدام سفينتين عملاقتين

المواطن - متابعة

وثق مقطع فيديو، لحظة اصطدم بين سفينتين عملاقتين من طراز كروز، فيما يعد حادثًا نادرًا، حيث يظهر فيه سفينة تقترب من أخرى، ثم حدوث احتكاك قوي بين مقدمتها وطرف السفينة الأخرى.

ونجم عن اصطدام السفينتين، كرنفال غلوري، وكرنفال ليجند، تساقط بعض الحطام في البحر، فيما هرع عدد من الركاب إلى مكان الاصطدام؛ لمعرفة ما حدث.

وقع الحادث قبالة سواحل المكسيك، اليوم السبت، وتحديدًا قرب ميناء كوزوميل، وأدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة.

وتعود ملكية السفينتين غلوري وليجند إلى شركة واحدة تسمى كرنفال كروز لاين، التي قالت: إنها تقوم حاليًّا بتقييم الأضرار.

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