فيديو.. حسرة أنمار الحائلي بعد هدف الفيحاء الثالث

المواطن - مروة نبيل

ظهرت علامات الحزن والحسرة على رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي بعدما اهتزت شباك فريقه بالهدف الثالث ضد الفيحاء.

ويلعب الفيحاء ضد الاتحاد الآن على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت مباراة الفيحاء ضد الاتحاد قد بدأت بشكل سريع، وتمكن الفريق البرتقالي من هز شباك العميد بعد مرور 3 دقائق فقط على انطلاق اللقاء عن طريق النجم التشيلي روني فرنانديز من ركلة جزاء، وتعادل البرازيلي رومارينيو عند الدقيقة 24.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سجل الفيحاء الهدف الثاني عند الدقيقة 49 عن طريق صامويل أوسو، قبل أن يُسجل فرنانديز الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ركلة جزاء عند الدقيقة 70.

وقبل مباراة الفيحاء والاتحاد اليوم، يحتل الفريق البرتقالي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن العميد صاحب المركز الـ13.

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