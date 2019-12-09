فيديو.. حسناء جنوب إفريقيا تتوج بـ ملكة جمال الكون 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

توجت زوزيبيني تونزي، من جنوب إفريقيا، بلقب ملكة جمال الكون 2019، في المسابقة التي أُقيمت في جورجيا، وكانت ماديسون أندرسون من بورتوريكو الوصيفة الأولى، بينما كانت المكسيكية صوفيا أراغون الوصيفة الثانية.

خلال الجزء الأخير من المسابقة، سُئل المرشحون الثلاثة الأوائل عن ما هو الشيء الأكثر أهمية الذي يجب أن نعلّمه للفتيات الصغيرات اليوم؟

أجابت تونزي بأن الشيئ الأكثر أهمية هو تعليم الفتيات القيادة، وكيف يكن رائدات، متابعة: إنه شيء كان ينقص الفتيات الصغيرات والنساء لفترة طويلة للغاية، ليس لأننا لا نريد ذلك، ولكن بسبب القالب الذي يضعنا فيه المجتمع، يجب أن نُمنح كل فرصة، لا شيء مهم مثل وجود دور لنا في المجتمع، وتدعيم أنفسنا.

كما شاركت تونزي وجهة نظرها، فيما يتعلق بتغير المناخ، عندما سئلت عما إذا كان قادة العالم يفعلون ما يكفي لمعالجة هذه القضية أم لا، فأجابت: أعتقد أن قادة المستقبل يمكنهم أن يفعلوا أكثر من ذلك بقليل، لكنني أشعر بأننا، كأفراد، يمكن أن نلعب أيضًا دورًا في الحفاظ على المناخ بالطريقة التي ينبغي أن يكون عليها في المستقبل، وعلى الحكومة أن تأخذ الأمر بجدية.

ومن أبرز ما قالته في كلمتها بعد الفوز: ترعرعت في عالم لا يعتبر النساء مثلي مع لون بشرتي ونوع شعري، جميلات، وأظن أن الوقت قد حان لتغيير ذلك.

تونزي هي ثالث متوجة باللقب من جنوب إفريقيا في تاريخ المسابقة، ووضع التاج على رأسها من قبل ملكة جمال الكون كاترينا غراي من الفلبين عام 2018.