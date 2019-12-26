فيديو.. حضور جماهيري على مسرح أبوبكر سالم بالليلة السودانية

فيديو.. حضور جماهيري على مسرح أبوبكر سالم بالليلة السودانية

2019/12/27
الساعة 12:53 صباحًا
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

شهدت الليلة السودانية على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد الرياض حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

الليلة السودانية ضمن فعاليات موسم الرياض يحيها الفنان محمد الأمين والفنانة نانسي عجاج والفنان حسين الصادق في ليلة مميزة من ليالي موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم في الرياض البوليفارد.

يذكر أن “موسم الرياض” الذي دُشنت فعالياته في 11 أكتوبر الماضي، سيستمر حتى 18 يناير 2020، فيما ستُمدد الفعاليات في منطقة “البوليفارد” حتى نهاية مارس المقبل تحت مسمى “شتاء الرياض”، وهو المسمى الذي سيتم التعامل به مع الإعلان عن أي حفلة في خمس مناطق ضمن “شتاء الرياض” حددتها “الترفيه”، وهي رياض ونتر وندرلاند، ورياض سفاري، والمربع، وصحاري الرياض، والرياض بوليفارد.

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