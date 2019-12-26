فيديو.. حضور جماهيري على مسرح أبوبكر سالم بالليلة السودانية

المواطن - الرياض

شهدت الليلة السودانية على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد الرياض حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

فيديو | حضور جماهيري كبير في⁧ #الليلة_السودانية⁩ على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/w2LsbSAhR4 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 26, 2019

الليلة السودانية ضمن فعاليات موسم الرياض يحيها الفنان محمد الأمين والفنانة نانسي عجاج والفنان حسين الصادق في ليلة مميزة من ليالي موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم في الرياض البوليفارد.

يذكر أن “موسم الرياض” الذي دُشنت فعالياته في 11 أكتوبر الماضي، سيستمر حتى 18 يناير 2020، فيما ستُمدد الفعاليات في منطقة “البوليفارد” حتى نهاية مارس المقبل تحت مسمى “شتاء الرياض”، وهو المسمى الذي سيتم التعامل به مع الإعلان عن أي حفلة في خمس مناطق ضمن “شتاء الرياض” حددتها “الترفيه”، وهي رياض ونتر وندرلاند، ورياض سفاري، والمربع، وصحاري الرياض، والرياض بوليفارد.

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