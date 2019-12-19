فيديو.. حفر عميقة تبتلع المركبات في إسكان الحصمة بجازان!

المواطن - علي شيبان - جازان

تعاني منطقة إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في الحصمة، التابعة لمحافظة أحد المسارحة بجازان، من وجود حفر عميقة تتربص بالأهالي ومرتادي الحزام الشرقي من الإسكان، مسببة لهم أضراراً جسيمةً في مركباتهم ناهيك عن وقوع عدة حوادث مرورية.



أضرار جسيمة وخطورة:

وقال جابر شبيلي في تصريحات إلى “المواطن” إن الحزام الشرقي من إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يشهد ازدحاماً مرورياً كبيراً خاصة أيام الذروة الصباحية والظهيرة من قبل الأهالي والمعلمين والطلاب، ذلك لأن هناك أكثر من ثلاث مدارس تقع على هذا الشارع، وبسبب هذه الحفر العميقة تقع لهم أضرار جسيمة في مركباتهم وتتسبب في حوادث مرورية وإصابات.

من جهته، أكد علي صفحي أن هذه الحفر تكاد تغلق الشارع المؤدي إلى أكثر من المدارس ناهيك عن عمقها مما أدى إلى سقوط عدة مركبات فيها وخاصة وقت الذروة الصباحية والازدحام الذي يشهده الشارع، علماً بأنه قد وقع فيه عدة كوارث لعدة مركبات للمعلمين والطلاب، ولا أحد يعلم متى سيتم إصلاحها.

معاناة موسم الأمطار:

في سياق متصل، أوضح ناصر شراحيلي أن المعاناة تزداد أيام موسم هطول الأمطار الغزيرة، لأن المياه المتجمعة في هذا الشارع تغطي الحفر مما يجعلها أكثر خطورة على سلامة مرتادي هذا الطريق.

يذكر أن عدداً من الطلاب في الأشهر الماضية سقطت مركبتهم في الحفر العميقة مما أدى إلى انقلاب سيارتهم أثناء الدوام الرسمي لهم في إحدى المدارس الواقعة على جانب الطريق.

وناشد أهالي إسكان الحصمة ومرتادي الحزام الشرقي عبر “المواطن” الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الموضوع وإصلاح الطريق من الحفر التي تتربص بمرتاديه.