فيديو.. حقيقة ظاهرة صوت الحوت الأزرق المرعب

المواطن - الرياض

تفاعل العشرات من المغردين عبر وسم “الحوت الأزرق”، مع الأصوات المرعبة التي شهدها العديد من المناطق الساحلية في مصر والسعودية وبعض الدول العربية الأخرى.

وزعم البعض أن هذه الأصوات هي عبارة عن صرخات للحوت الأزرق الحيوان الأضخم على كوكب الأرض.

بينما قال آخرون تعليقاً على سماع أصوات غريبة ومخيفة على سواحل بعض الدول العربية مثل مصر والسعودية إنه تم تفسيرها من البعض على أنها صرخات “الحوت الأزرق”، بينما نفى بعض أصحاب العلم نسبتها للحوت وأنها ظاهرة تسمى “أبواق السماء” ولا يوجد لها تفسير علمي.

وعلقت آنسة وردة بقولها: “خرابيط طلع مفبرك المقطع من ٢٠٠٩ وهم يتداولون هالقصص ناس فاضية تحب تخوف العالم وتجيب له نوبات هلع”.

وغرد أبوهشام بقوله: “واضح إن الأصوات مركبة، وأساسا أصوات الحيتان لا يمكن سماعها خارج الماء”.

وعلق آخر بقوله: “أصوات مركبة بالدليل في آخر المقطع ليش ما نسمع صوت امواج البحر فيه! ومعروف صوت البحر والموج يكون قوي جداً وهنا مختفي”.

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