فيديو.. حقيقة مقطع محاولة اغتيال رئيس مجلس الأمة الكويتي

المواطن - الرياض

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم الأحد، حقيقة الفيديو المتداول عن محاولة اغتيال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم؛ حيث نفت هذا الأمر جملةً وتفصيلًا.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏ما يتداول بعنوان محاولة اغتيال رئيس مجلس الأمة الكويتي غير صحيح، والفيديو لاستعراض عسكري وهمي لهيئة الحرس الأميري في معرض الخليج للدفاع والطيران بالكويت”.

وبالنظر إلى المقطع المتداول، نجد أن هذه المزاعم خاطئة، وما يشاهد في مقطع الفيديو هو عرض عسكري يظهر كيفية حماية شخصية مهمة من محاولة اغتيال، وذلك في إطار فعاليات معرض الخليج للدفاع والطيران في أرض المعارض بالكويت (10-12 -2019).

وبتدقيق النظر وتحليل المقطع يتضح أن الشخص الموجود في المقطع ليس مرزوق الغانم وإنما شبيه له.