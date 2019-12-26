فيديو.. خطبة وصلاة الكسوف في المسجد الحرام

المواطن - مكة المكرمة

أدى المصلون في المسجد الحرام صباح اليوم الخميس صلاة كسوف الشمس؛ اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في أجواء إيمانية.



وشهدت جنبات المسجد الحرام وساحاته وتوسعاته الجديدة إقبال المصلين، فيما أم المصلين فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري.

وصباح اليوم، شهد العالم أجمع والمملكة هذه الظاهرة الفلكية والتي تتمثل في كسوف شمسي تاريخي من النوع الحلقي، الذي يندر تكراره بشكل دائم على أي منطقة؛ حيث يقع القمر أمام الشمس، ويكون قطره الظاهري أصغر من قُطر الشمس الظاهري بقليل فيحجب الشمس ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي.

وبسبب كسوف الشمس مع الشروق اليوم، قرر العديد من الجهات الحكومية تأخير دوام موظفيها ومنسوبيها خلال فترة الظاهرة، حفاظًا على سلامتهم من التأثير الضار للإشعاعات الناتجة عن الكسوف.

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