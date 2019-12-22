فيديو .. رئيس الاتحاد لم يستمع إلى النصيحة فدفع الثمن

المواطن - محمد سمعه

أعاد فيديو قديم للناقد الرياضي عدنان جستنيه، إلى الأذهان النصيحة التي لم يُنصت لها أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد من قبل جستنيه، وذلك بسبب تراجع نتائج الاتحاد.

وكان عدنان جستنيه قال في فيديو بتاريخ 11 أكتوبر 2019 لـ أنمار الحائلي: جمهور الاتحاد يريد أن يرى فريقه في المركز الأول، ثورة الاتحاديين تُهدد مجلس إدارة النادي ورسالتي لـ أنمار الحائلي أنه في خطر.

عدنان جستنيه لـ رئيس نادي #الاتحاد "انمار الحائلي" انت في خطر#مجلس_24 pic.twitter.com/yWVbyC8HlH — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) October 10, 2019

وأضاف جستنيه: أنا مع اعتراض جماهير الاتحاد، ولكن بطريقة متحضرة وليس باستخدام العنف اللفظي.

وبالفعل يبدو أن أنمار الحائلي لم يُنصت إلى النصيحة، مما تسبب في تراجع نتائج الاتحاد وتواجده بالمركز الثالث عشر ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مما جعل الكثيرين من جماهير الاتحاد تُطالب برحيله هو ومجلس الإدارة الحالي.

وتفاقمت الأزمات في الاتحاد، برحيل بعض من اللاعبين نتيجة لفسخ عقودهم، مثل المغربي مروان داكوستا والأرجنتيني إيمليانو فيتشيو والإيفواري يايا سانوجو.

وكان مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي عقد في الأيام القليلة الماضية اجتماعًا مع كبار الشخصيات الاتحادية وبحضور نواف المقيرن رئيس الاتحاد الأسبق حيث أُقيم في الرياض من أجل مناقشة مصير الفريق.

من ناحية أخرى، وضع نادي الاتحاد يده على الصفقة الأولى التي يُريد إبرامها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تبدأ في يناير.

ويرغب الاتحاد بقيادة المدرب الهولندي هينك تين كات في التعاقد مع المغربي يونس بلهندة لاعب نادي غلطة سراي التركي.

وتُوجد خلافات حاليًّا بين فريق غلطة سراي واللاعب بلهندة؛ مما يجعل فرصة الاتحاد أكبر وأفضل للتعاقد مع اللاعب المغربي في الميركاتو الشتوي.

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