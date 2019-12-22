فيديو.. رئيس هيئة الرياضة يتوج لاتسيو بلقب السوبر الإيطالي
بعد الفوز على يوفنتوس بثلاثية

فيديو.. رئيس هيئة الرياضة يتوج لاتسيو بلقب السوبر الإيطالي

2019/12/22
الساعة 10:29 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

سلم رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو الميداليات الذهبية وكأس السوبر الإيطالي 2019.

وبدت علامات السعادة والفرح على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو بعد التألق ضد نظيره يوفنتوس، والتتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في تاريخه.

ولعب يوفنتوس ضد لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي بالرياض على أرضية ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، وانتهت المباراة بخسارة الفريق الأول لكرة القدم باليوفي بنتيجة 3/ 1.

وكان لويس ألبيرتو قد هز شباك يوفنتوس في الدقيقة 16، قبل أن يُحرز باولو ديبالا التعادل قبل نهاية الشوط الأول، وأحرز الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو ثنائية في الشوط الثاني عن طريق لوليتش وكاتاردي ليخطف اللقب.

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