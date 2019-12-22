فيديو.. رئيس هيئة الرياضة يحضر قمة يوفنتوس ولاتسيو

المواطن - مروة نبيل

وصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إلى ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، لحضور مباراة يوفنتوس ولاتسيو في نهائي السوبر الإيطالي بالرياض.

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي بالرياض بعد تحقيقه لبطولة الكالتشيو الموسم الماضي، فيما يلعب فريق لاتسيو بعد تتويجه بلقب كأس إيطاليا.

حضور سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للقمة الإيطالية بين #يوفنتوس و #لاتسيو..#يوفنتوس_لاتسيو#السوبر_الإيطالي_بالرياض pic.twitter.com/bRSNJ64n0h — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 22, 2019

وتشهد مباراة يوفنتوس ولاتسيو حضورًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا لشعبية الفريقين وأهمية مباراة كأس السوبر الإيطالي، بالإضافة إلى تواجد العديد من النجوم المميزين، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تشكيل يوفنتوس ولاتسيو

وكان المديران الفنيان ماوريسيو ساري وسيموني إنزاغي قد أعلنا عن تشكيلة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي بالرياض التي ستنطلق، بعد قليل.

وجاء تشكيل اليوفي في مباراة يوفنتوس ولاتسيو كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ تشيزني، في الدفاع؛ دي تشيليو، بونوتشي، ديميرال، ساندرو، وفي الوسط: بنتانكور، بيانيتش، وماتويدي، ويقود الهجوم ديبالا، هيجواين ورونالدو.

على الجانب الآخر جاء تشكيل لاتسيو في السوبر الإيطالي كالتالي؛ ستراكوشا، ستفان رادو، أتشيربي، لويز فيليبي، لازاري، ميلينكوفيتش سافيتش، لييفا، لويس ألبيرتو، لوليتش، إيموبيلي، وكوريا.

تابعنا على تواصل معنا على