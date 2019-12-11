فيديو.. رئيس هيئة الرياضة يلعب التنس مع الحقباني
قبل مؤتمر كأس الدرعية للتنس

فيديو.. رئيس هيئة الرياضة يلعب التنس مع الحقباني

2019/12/11
الساعة 4:42 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

ظهر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وهو يُمارس لعب كرة التنس اليوم مع اللاعب السعودي عمار الحقباني.

ونشر حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لرئيس هيئة الرياضة مع عمار الحقباني، على هامش المؤتمر الصحافي لبطولة كأس الدرعية للتنس.

وتُقام منافسات بطولة كأس الدرعية للتنس خلال الفترة من 12 حتى 14 ديسمبر الجاري، وتضم قائمة المشاركين كلًا من؛ السويسري ستان فافرينكا، الروسي دانييل ميدفيدف، الإيطالي فابيو فوجيني، البلجيكي دافيد جوفين.

ويُشارك في كأس الدرعية للتنس أيضًا، كل من؛ الأمريكي جون أيسنر، والألماني يان لينارد ستراف، بالإضافة إلى الثنائي الفرنسي لوكاس بويل وجاييل مونفيس.

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