فيديو.. رئيس هيئة الرياضة يلعب التنس مع الحقباني

المواطن - مروة نبيل

ظهر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وهو يُمارس لعب كرة التنس اليوم مع اللاعب السعودي عمار الحقباني.

ونشر حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لرئيس هيئة الرياضة مع عمار الحقباني، على هامش المؤتمر الصحافي لبطولة كأس الدرعية للتنس.

سمو رئيس ⁧#هيئة_الرياضة⁩ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يمارس لعب كرة التنس مع اللاعب السعودي عمار الحقباني

⁧#كأس_الدرعية_للتنس⁩ 🎾

⁦@Muath_09⁩ pic.twitter.com/WOpfGq2FVX — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 11, 2019

وتُقام منافسات بطولة كأس الدرعية للتنس خلال الفترة من 12 حتى 14 ديسمبر الجاري، وتضم قائمة المشاركين كلًا من؛ السويسري ستان فافرينكا، الروسي دانييل ميدفيدف، الإيطالي فابيو فوجيني، البلجيكي دافيد جوفين.

ويُشارك في كأس الدرعية للتنس أيضًا، كل من؛ الأمريكي جون أيسنر، والألماني يان لينارد ستراف، بالإضافة إلى الثنائي الفرنسي لوكاس بويل وجاييل مونفيس.