فيديو.. رد فعل صادم من ملكة جمال نيجيريا عند فوز منافستها

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

احتفل المتابعون عندما فازت ملكة جمال جامايكا بلقب مسابقة ملكة جمال العالم، يوم السبت، لكن رد الفعل الذي تسبب في إثارة أكبر على الإنترنت، كان رد فعل ملكة جمال نيجيريا.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، كانت نيكاشي دوغلاس من نيجيريا، تقف على خشبة المسرح مع توني آن سينغ من جامايكا، في انتظار الإعلان عن من ستتوج ملكة جمال العالم.

وبعد فوز آن سينغ، ظهر رد فعل صدم المتابعون، إذ كشفت عن فرحتها بفوز صديقتها بالصراخ والقفز في أنحاء المكان، قبل أن تبارك لها بعناق طويل أظهر صدق مشاعرها.



أثار هذا الفعل الحميمي، ردود أفعال كثيرة عبر تويتر، لاسيما وأن بقية الوصيفات مثل ملكة جمال البرازيل لم تُبدي ردة فعل واضحة.

امتدح المغردون ملكة جمال نيجيريا التي تُوجت بتاج الصداقة الحقيقية من المشاهدين، حيث رأوا منها الدعم والحب، وكتب أحدهم: كن ميس نيجيريا لصديقك عندما يحصل له شيء إيجابي في حياتك، وتفاعل آخر بقوله: كلنا نحتاج إلى ملكة جمال نيجيريا في حياتنا، بمثل هذه الإيجابية والدعم، يمكن لأي شخص تحريك الجبال.

رأى البعض أيضًا أنها حركة راقية تُظهر دعم النساء لبعضهن في إنجازاتهن بدلاً من الحزن على النتيجة.

وأظهرت صور أخرى لمكلة جمال نيجيريا استمرارها في إبهاج سينغ؛ حيث قبلت تاجها ومازحتها على مسرح ملكة جمال العالم بينما كانت لازالت تشعر بالصدمة لفوزها بملكة جمال العالم.

كانت لحظة فوز سينغ مهمة على صعيد آخر؛ لكونها خامس امرأة من أصول إفريقية تُتوج خلال مسابقة ملكة جمال هذا العام، في وقت سابق من هذا الشهر، توجت زوزيبيني تونزي من جنوب إفريقيا بلقب ملكة جمال الكون لعام 2019، لتنضم إلى ملكة جمال أمريكا نيا فرانكلين، وملكة جمال المراهقات في الولايات المتحدة، كاليج غاريس، وجميعهن من أصول إفريقية، لتصبح هذه المرة الأولى في التاريخ التي تحصد فيها نساء من أصول إفريقية على هذه الألقاب معًا في عام واحد.