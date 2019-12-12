فيديو.. رد فعل ممرضات فلبينيات حصلن على تذاكر حفل البوليفارد

المواطن - الرياض

ضرب شاب سعودي مثلًا في التقدير والمحبة بعد أن وزع تذاكر لعدد من أفراد الجالية الفلبينية لحضور حفلات ليلة الفلبين التي ستقام يوم غد الجمعة في موسم الرياض، وتحديدًا في البوليفارد.

وبين مقطع فيديو، الشاب محمد الحسون وهو يوزع تذاكر الحفل على عدد من الممرضات الفلبينيات في مدينة الأمير سلطان للخدمات الاجتماعية بالرياض.

من جهتهن، عبرت الممرضات عن مدى سعادتهن بهذه المبادرة، وعن شكرهن وتقديرهن لما قام به الشاب الحسون.

وقال الحسون: قمت بزيارة إلى مدينة الأمير سلطان وفاجأتهم بتذاكر مجانية لحفلة ليلة الفلبين.. سعادتهن جزء من سعادتنا في فعاليات موسم الرياض وأنهن جزء من مجتمعنا.

وتقام ليلة الفلبين على مسرح الفنان محمد عبده في البوليفارد، ومن المقرر أن تضم 4 من أشهر الفنانين الفلبينيين.

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروض وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.