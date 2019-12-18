فيديو .. رونالدو الطائر يُسجل هدفًا خرافيًّا بشباك سامبدوريا

المواطن - محمد سمعه

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، هدفًا خرافيًّا في شباك سامبدوريا أمس الأربعاء، وذلك خلال لقاء الفريقين بالجولة السابعة عشرة بالدوري الإيطالي.

وبالدقيقة الخامسة والأربعين من عمر الشوط الأول، تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من إحراز هدف الفوز للبيانكونيري بطريقة مميزة، حيث طار على الكرة برأسه من أعلى ارتفاع واضعًا الكرة بطريقة جميلة على يمين حارس سامبدوريا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس وسامبدوريا بتقدم اليوفي بثنائية مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، لم تتغير النتيجة حتى فاز يوفنتوس بثنائية مقابل هدف.

وأصبح رصيد اليوفي بعد الفوز 42 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.

ويستعد رونالدو للسفر مع بعثة يوفنتوس إلى السعودية لمواجهة لاتسيو يوم الأحد المقبل في مباراة السوبر الإيطالي.