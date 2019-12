فيديو .. رونالدو الطائر يُعلّم نجم التنس الطيران

المواطن - محمد سمعه

نشر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، فيديو عبر حسابه الرسمي في تويتر وهو يُعلّم نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش الطيران من على مسافة تتخطى المترين.

Teaching @DjokerNole how to jump!!😅🤪💪🏽 Was a pleasure to see you and train with you my friend!! pic.twitter.com/GgMr9rAUEf

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 27, 2019