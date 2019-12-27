فيديو .. رونالدو الطائر يُعلّم نجم التنس الطيران

المواطن - محمد سمعه

نشر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، فيديو عبر حسابه الرسمي في تويتر وهو يُعلّم نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش الطيران من على مسافة تتخطى المترين.

Teaching @DjokerNole how to jump!!😅🤪💪🏽 Was a pleasure to see you and train with you my friend!! pic.twitter.com/GgMr9rAUEf — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 27, 2019

وعرض الفيديو رونالدو وهو يقفز على ارتفاع عالٍ، بينما شاهده دجوكوفيتش بإعجاب شديد.

وكان كريستيانو رونالدو أذهل الجميع يوم الأربعاء 18 ديسمبر الجاري، بعدما قفز لارتفاع فوق المترين ليُسجل هدفًا جميلًا بضربة رأسية في شباك نادي سامبدوريا في الدوري الإيطالي قبل خوض مباراة السوبر الإيطالي ضد لاتسيو الأحد الماضي.

Teaching @DjokerNole how to jump!!😅🤪💪🏽 Was a pleasure to see you and train with you my friend!! pic.twitter.com/zDvNMhMaBm — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 27, 2019

جدير بالذكر أن رونالدو لم يفعلها وحسب في شباك سامبدوريا، حيث سبق له أن سجل هدفًا برأسية لصالح ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الثمن نهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2012- 2013، في المباراة التي أُقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد.

ووقتها أشادت الصحف الإسبانية بارتفاع كريستيانو رونالدو لإحراز الهدف في شباك الحارس الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

وعاد كريستيانو رونالدو الكرّة أمام يوفنتوس حينما كان لاعبًا لـ ريال مدريد الإسباني، حيث سجل مقصية جميلة في شباك الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس من ارتفاع عالٍ تخطى المترين في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2017- 2018.

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