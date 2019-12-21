فيديو.. سعودية تدرب الفتيات على القتال والدفاع عن النفس

فيديو.. سعودية تدرب الفتيات على القتال والدفاع عن النفس

2019/12/21
الساعة 9:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الرياض

تشهد مراكز تدريب النساء على الفنون القتالية، إقبالًا لافتًا من الفتيات لتعلم أساسيات الدفاع عن النفس.

وأظهر مقطع فيديو نشره برنامج MBC في أسبوع المدربة وهي تقوم بتعليم الفتيات فنون القتال والدفاع عن النفس.

ودرّبت المدربة الفتيات على أكثر من طريقة، يمكن أن تحميهن من الاعتداء، وتنقذهن من أي خطر يحدق بهن، حيث تدربن على عدد من الحركات وردود الأفعال لذلك الغرض.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • هُنا.. تفاصيل اتفاقية هيئة الرياضة مع نادي الرياض
    •


    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :