فيديو.. سيول وادي مسلة بالمسارحة تجرف السيارات
أغلب المواطنين تجاهلوا تعليمات المدني

فيديو.. سيول وادي مسلة بالمسارحة تجرف السيارات

2019/12/04
الساعة 8:29 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - علي شيبان - جازان

هطلت أمطار غزيرة مساء أمس الأول على منطقة جازان والمحافظات الشرقية منها مما أدى إلى جريان السيول في عدة أودية بالمنطقة وكذلك الشعاب الصغيرة.

وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من أجهزة الدفاع المدني بمنطقة جازان بعدم الجلوس أو العبور من الأودية والشعاب أثناء هطول الأمطار إلا أن أغلب المواطنين تجاهلوا تلك التعليمات معرضين حياتهم للخطر، حيث أظهر مقطع فيديو متداول وجود سيارة من نوع جيب وأخرى هايلكس جرفت بواسطة سيول وادي مسلة التابع لمحافظة أحد المسارحة بجازان.

وبين الفيديو أن أصحاب هذه السيارات نجوا من الموت المحقق بعد ترك سياراتهم لتغرف في الوادي، وسط حضور عدد كبير من المتجمهرين.

 

 

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