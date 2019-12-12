فيديو.. شاب يحل مكعب الروبيك في دقيقة وهو مغمض العينين

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

فاز آندريا مزوي، 20 عامًا، من روما، إيطاليا، ببطولة أنا ذاكرة العالم 2019 IAM World Memory Championship 2019 أو (IAM WMC) ، وذلك بفضل مهاراته الاستثنائية المذهلة، حيث تمكن من حل مكعب الروبيك في أقل من دقيقة بينما كان معصوب العينين.

تُظهر لقطات للطالب الشاب، وهو يحل مكعب روبيك 3 مرات متتالية، بينما كان معصوب العينين، وفي كل مرة استغرق أقل من 50 ثانية، ويوضح الفيديو في البداية أنه يدرس المكعب لبضع ثوان، قبل وضع العصابة على رأسه، وحل المكعب بسرعة.

ووضع مُحكم اللعبة قطعة من الورق على المكعب؛ للتأكد من أن أندريا لا يستطيع رؤيته، وفاز على 170 متسابقًا آخر في البطولة.

وقال أندريا: أنا جديد إلى حد ما على ألعاب الذاكرة، لقد بدأت فقط في الدراسة على التقنيات في عام 2017 والتدريب في عام 2018.

يمكن للشاب الإيطالي حفظ مجموعة أوراق في 24 ثانية، وفي غضون ساعة، يمكنه حفظ وترتيب 1829 بطاقة، وأكثر من 35 مجموعة، وينصح أقرانه بتدريب الدماغ من خلال لعب الكلمات المتقاطعة، والقراءة بدلاً من مشاهدة التلفزيون، والتأمل لمدة عشر دقائق يوميًا.