فيديو.. شجاعة مسلمة تنقذ عشرات الطلاب الأمريكيين

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

وثق مقطع فيديو، شجاعة مراهقة مسلمة، تبلغ 17 عامًا، أنقذت عشرات الطلاب من حادثة طعن في مدرسة ثانوية في ولاية ويسكونسن، حيث أقدمت على فتح أبواب المسجد ليحتوي الطلاب الفارين.

بقيت المراهقة الشجاعة التي تبين أن اسمها دعاء أحمد، خارج المسجد لتتمكن من إدخال الجميع أولًا، وحين تيقنت أن الجميع بات بخير، دخلت هي أيضًا للاحتماء بجدران المسجد.

وقالت دعاء في حوار هاتفي مع قناة ABC News الأمريكية، إنها شعرت بالخوف قليلًا لكنها فعلت ما يتوجب عليها فعله.

بدأت الفوضى تعم أرجاء المدرسة، بعد أن طعن شاب في الـ 16 من عمره، الضابط الموجود في المدرسة، والذي أطلق النار بدوره على الطالب، وأُصيب في هذا الحادث عدد من الطلاب بجروحٍ طفيفة.

تظهر اللقطات التي صورتها كاميرات المراقبة، دعاء وهي تفتح أبواب المسجد عن طريق إدخال رقم التعريف الشخصي، ثم تدعو الآخرين للاحتماء بالداخل.

وقال والد دعاء، إنه يشعر بالفخر تجاه ابنته، مضيفًا: رأيت في الفيديو رباطة جأش وحسن تصرف ملحوظ، أنا لا أعرف كيف سيكون رد فعلي إذا كنت مكان دعاء، هذه أشياء لا يمكن تعليمها.

وتحقق شعبة التحقيقات الجنائية في ويسكونسن، التابعة لوزارة العدل، في الحادث.