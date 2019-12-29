فيديو..شركة تطور دراجة نارية طائرة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

طورت شركة السيارات الفرنسية Lazareth التي تشتهر بإنتاج سيارات مخصصة للغاية، دراجة نارية بإمكانها الطيران.

مواصفات الدراجة النارية الطائرة:

وتُسمى الدراجة النارية LMV496، وصُنعت باستخدام مركب الكربون الكيفلار، وهو خفيف الوزن بشكل لا يصدق ولكنه قوي، وتمتلك 4 محركات نفاثة تمكنها من الطيران لمدة عشر دقائق، ووفقًا للمصنعين، يمكن للدراجة النارية الانتقال من وضع الطريق إلى وضع الطيران، بضغطة على مفتاح التشغيل، ويتم تشغيل المحركات النفاثة بواسطة الكيروسين.

وفقًا للشركة: تنتج التوربينات النفاثة نحو 1300 حصان من القوة الدافعة، مع إرسال معلومات الرحلة مباشرة إلى لوحة القيادة والتي توضح الارتفاع والسرعة والموقع ومستوى الوقود.

التكلفة:

صممت الشركة 5 نماذج أولية، 4 منها ستكون متاحة للشراء بتكلفة 500 ألف دولار (1.87 مليون ريال).

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