فيديو.. شريان جديد يربط السعودية وعمان واليمن

المواطن - الرياض

عبر أكبر صحراء رملية في العالم، والتي وصفت بالوعرة والموحشة، تم شق مشروع الطريق الحدودي “صحراء الربع الخالي”، ليكون شرياناً جديداً يربط السعودية وعمان واليمن، بطول 790 كيلومتراً.

الطريق الذي يعتبر “بالمعجزة الهندسية” تم تزويده بالإنارة وإشارات السلامة المرورية، ويختصر على المسافرين 800 كيلومتر.

وتفقد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، في وقت سابق، سير أعمال استكمال الطريق الذي تم إنجاز 90% منه، وتبقى على إتمامه حتى منفذ أم الزمول الحدودي مع عمان.

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