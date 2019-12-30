فيديو.. شريان جديد يربط السعودية وعمان واليمن
عبر صحراء الربع الخالي

فيديو.. شريان جديد يربط السعودية وعمان واليمن

2019/12/30
الساعة 11:28 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الرياض

عبر أكبر صحراء رملية في العالم، والتي وصفت بالوعرة والموحشة، تم شق مشروع الطريق الحدودي “صحراء الربع الخالي”، ليكون شرياناً جديداً يربط السعودية وعمان واليمن، بطول 790 كيلومتراً.

الطريق الذي يعتبر “بالمعجزة الهندسية” تم تزويده بالإنارة وإشارات السلامة المرورية، ويختصر على المسافرين 800 كيلومتر.

وتفقد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، في وقت سابق، سير أعمال استكمال الطريق الذي تم إنجاز 90% منه، وتبقى على إتمامه حتى منفذ أم الزمول الحدودي مع عمان.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • صور.. أمير نجران يقف على مشروع الطريق الحدودي بالربع الخالي
    •
  • بالصور.. الأحساء متحف تراثي سعودي مفتوح للعالم
    •
  • توقعات بتأثر نجران وغرب الربع الخالي بإعصار هيكا
    •
  • انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة هيكا
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :