فيديو صادم .. بريطانية تتنمر على فتاة مسلمة

تمت مشاركة مقطع فيديو صادم، على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر تلميذة مسلمة من كرويدون، بلدة كبيرة في جنوب لندن، تتعرض للإساءة من قبل امرأة بريطانية أخرى.

It hasn't even been a week. I cant even believe it. You really can't make it up. We've lived in Croydon for over 12 years. Lived in England since 1995. I'm stumped. This is my 16 year old sister minding her DAMN BUSINESS tryna commute to college like she's done everyday. pic.twitter.com/lyYcxdNcPe

— Lareb Naseem (@larebmedia) December 16, 2019