فيديو.. صحارى الرياض مغامرات ليس لها حدود

المواطن - الرياض
دعا موسم الرياض لحجز تذاكر الاشتراك في صحارى الرياض؛ للاستمتاع بالحيوانات البرية والأجواء الطبيعية.
المغامرات هنا ما لها حدود 😍
تخلص من مغامرة .. وتبدأ بالثانية 🔥
لا تفوت زيارة #صحارى_الرياض بكرة 💙https://t.co/IdySC37fKR#صحارى_سيتي#شتاء_الرياض pic.twitter.com/o0PFOnOpRO
— شتاء الرياض | Riyadh Winter (@RiyadhSeason) December 25, 2019
وقال حساب موسم الرياض عبر “تويتر”: “المغامرات هنا ما لها حدود.. تخلص من مغامرة.. وتبدأ بالثانية.. لا تفوت زيارة صحارى الرياض”.
وأضاف موسم الرياض أنه يمكن حجز التذاكر من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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