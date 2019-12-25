فيديو.. صحارى الرياض مغامرات ليس لها حدود

المواطن - الرياض

دعا موسم الرياض لحجز تذاكر الاشتراك في صحارى الرياض؛ للاستمتاع بالحيوانات البرية والأجواء الطبيعية.

المغامرات هنا ما لها حدود 😍

تخلص من مغامرة .. وتبدأ بالثانية 🔥

لا تفوت زيارة #صحارى_الرياض بكرة 💙https://t.co/IdySC37fKR#صحارى_سيتي#شتاء_الرياض pic.twitter.com/o0PFOnOpRO — شتاء الرياض | Riyadh Winter (@RiyadhSeason) December 25, 2019

وقال حساب موسم الرياض عبر “تويتر”: “المغامرات هنا ما لها حدود.. تخلص من مغامرة.. وتبدأ بالثانية.. لا تفوت زيارة صحارى الرياض”.

وأضاف موسم الرياض أنه يمكن حجز التذاكر من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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