فيديو.. صحارى الرياض مغامرات ليس لها حدود

فيديو.. صحارى الرياض مغامرات ليس لها حدود

2019/12/26
الساعة 1:27 صباحًا
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

دعا موسم الرياض لحجز تذاكر الاشتراك في صحارى الرياض؛ للاستمتاع بالحيوانات البرية والأجواء الطبيعية.

وقال حساب موسم الرياض عبر “تويتر”: “المغامرات هنا ما لها حدود.. تخلص من مغامرة.. وتبدأ بالثانية.. لا تفوت زيارة صحارى الرياض”.

وأضاف موسم الرياض أنه يمكن حجز التذاكر من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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