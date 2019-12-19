فيديو.. صدمة جماهير الاتحاد بعد الخسارة برباعية

المواطن - مروة نبيل

سيطرت حالة من الصدمة والحسرة على جماهير نادي الاتحاد بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم ضد الفيحاء بنتيجة 4/1.

ولعب الفيحاء ضد الاتحاد على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وظهر العميد بشكل متراجع وسقط برباعية ليصدم جماهيره.

ونشر حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لمشجعة اتحادية بدت عليها علامات الصدمة وبكت بعد سقوط الفريق برباعية.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عند 12 نقطة، ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تلقيه الهزيمة الثامنة هذا الموسم.

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