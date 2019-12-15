فيديو .. طائرة تخترق قوس قزح أثناء هبوطها

المواطن - علا البابلي

نشرت الخطوط الجوية الإماراتية مقطع فيديو لطائرة تابعة لهم وهي تخترق خطوط قوس قزح في السماء قبل عملية الهبوط لتطير الطائرة وسط الألوان الرائعة في منظر مبهج لنفوس من يرونه.

وقام رواد موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب بنشر مقطع الفيديو والتعليق معجبين بمنظر الطائرة أثناء مرورها عبر ألوان قوس قزح.

قالت فتاة جزائرية معلقة على الفيديو “لطالما استهوانا قوس قزح عندما كنا صغارًا، كنا نتعجب كيف يتشكل في السماء والله لما كنت صغيرة كنت أخاف منه”.

وعلق راشد القطبي على طيران الإمارات على أنه أفضل شركة من شركات الطيران حول العالم، قائلًا: “أفضل طيران في العالم طيران الإمارات صراحة وعن تجربة”.

وتبدو هذه المناظر الخلابة جاذبة لأنظار المتابعين ويستمتعون باختراق الفكر البشري للجمال الطبيعي من خلال الطائرات.