فيديو.. طائرة تهبط اضطراريًّا دون عجلات!

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في حادث غريب، سارت طائرة صغيرة ذات محركين Piper PA- 34 Seneca على بطنها، عندما هبطت اضطراريًّا في كوستاريكا دون معدات الهبوط (العجلات).

ونشرت وكالة سبوتنيك الروسية، مقطع فيديو لهبوط الطائرة الاضطراري على موقع Transponder 1200، حيث أظهرت اللقطات كيف هبطت الطائرة على المدرج ثم تنعطف وتتوقف، فيما كان رجال الإطفاء ورجال الإنقاذ ينتظرون الطائرة على الأرض، وبعد بضع ثوانٍ من التوقف، بدأ الركاب في مغادرة الطائرة.

وكان على متن Piper PA–34 Seneca ستة أشخاص، بمن في ذلك الطاقم.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.