فيديو .. طالبة طب تبيع شاي الحبق والكرك للمارة

المواطن - علا البابلي

نشرت الباحثة أماني عجلان فيديو لطالبة تقول إنها طالبة بكلية الطب تبيع الشاي للمارة في الشارع.

وعلقت عجلان على المقطع بالقول: “وأنا أتمشى في وادي حنيفة .. التقيت بهذي الشابة الرائعة.. طالبة طب في السنة الخامسة.. تقضي وقت فراغها ببيع شاي حبق وكرك على قارعة الطريق تريد أن تبدأ من الصفر كما يقول التجار”.

وقد أكدت الطالبة أنها تسعى لأن تكون فردًا منتجًا في المجتمع، ولا تعتمد على أهلها في كل ما تحتاجه، وتؤكد الطالبة صاحبة الفيديو على أن أهلها لا يقصرون في واجباتهم المادية معها وإنما تحتاج هي لمساعدة نفسها في مصاريف الكلية.

وقد تباينت ردود الفعل من المواطنين على الفيديو حيث أكد بعضهم أن طالبات الطب لا يملكن وقت فراغ للعمل الإضافي فيه نظرًا لتعدد التكليفات المطلوبة منهم مؤكدين أن ما قامت به الطالبة يستحق التفكير.