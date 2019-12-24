فيديو.. طريقة تسجيل المولود عبر أبشر
بدون الحاجة لحجز موعد لدى الأحوال

فيديو.. طريقة تسجيل المولود عبر أبشر

2019/12/24
الساعة 11:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قدمت الأحوال المدنية بشكل مبسط طريقة تسجيل المولود عبر منصة أبشر، بدون الحاجة إلى حجز موعد وزيارة الوكالة لإتمام هذا الإجراء.

وقالت الأحوال بحسب مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع تويتر: استمتع باللحظات الجميلة مع مولودك الجديد دون الحاجة لزيارتنا، مع خدمة تسجيل المواليد عبر أبشر.

ولفتت إلى أن المستشفى التي يتم فيها الولادة تسجل مباشرة المولود، وذلك بالربط مع الأحوال المدنية، وبعدها يمكن لولي الأمر الدخول إلى أبشر لتسجيل المولود، وطلب توصيل شهادة الميلاد وسجل الأسرة إلى العنوان الوطني.

وشددت الأحوال على أن هذه الخطوات تتم بكل بساطة وبدون حجز موعد لتسجيل المولود كما كان يحدث في السابق، وهو ما يوفر وقتًا وجهدًا للمستفيدين.

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