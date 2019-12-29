فيديو.. طعن 5 أشخاص قرب كنيس يهودي في أمريكا
في مونسي بضواحي نيويورك

فيديو.. طعن 5 أشخاص قرب كنيس يهودي في أمريكا

2019/12/29
الساعة 8:55 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - متابعة

قالت وسائل إعلام محلية إن 5 أشخاص على الأقل تعرضوا للطعن مساء السبت في منزل حاخام قريب من معبد يهودي في مونسي بضواحي نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت منظمة يهودية أن مهاجماً طعن خمسة أشخاص في وقت متأخر من يوم السبت في منزل حاخام بولاية نيويورك قبل أن يفر.

من جهته قال مجلس الشؤون العامة اليهودي على موقع تويتر إن مهاجماً كان يرتدي قناعاً طعن الضحايا في منزل في مونسي بمقاطعة روكلاند، على بعد حوالي 30 ميلاً شمال مدينة نيويورك.

وأضاف المجلس أن جميع الضحايا الخمسة نُقلوا إلى المستشفى، وأن اثنين منهم كانا في حالة حرجة، حيث طُعن أحدهما ست مرات على الأقل.

إلى ذلك قال ستيف ليبرمان، مراسل “جورنال نيوز” في مقاطعة روكلاند إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص تعرضوا للطعن قبيل الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، قرب كنيس يهودي في شارع فورشاي رود بمونسي، وقامت الشرطة المحلية بتمشيط المنطقة.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • فيديو.. مقتل 5 أشخاص بتحطم طائرة بولاية لويزيانا الأمريكية
    •
  • فيديو .. إصابة 50 شخصاً في تصادم عشرات السيارات بأمريكا
    •
  • السمنة والبدانة المفرطة تهدد نصف سكان أمريكا
    •
  • عقوبات أمريكية تستهدف قضاة المحاكمات الصورية في إيران
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :