فيديو.. طعن 5 أشخاص قرب كنيس يهودي في أمريكا

المواطن - متابعة

قالت وسائل إعلام محلية إن 5 أشخاص على الأقل تعرضوا للطعن مساء السبت في منزل حاخام قريب من معبد يهودي في مونسي بضواحي نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت منظمة يهودية أن مهاجماً طعن خمسة أشخاص في وقت متأخر من يوم السبت في منزل حاخام بولاية نيويورك قبل أن يفر.

*BREAKING NOW* Multiple people stabbed inside Rabbi Rottenberg Shul in Forshay (Monsey). Reports a black man armed with a knife began stabbing people.

