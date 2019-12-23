فيديو .. طفل هلالي يداعب أمرابط والأخير يرد

المواطن - محمد سمعه

داعب طفل مشجع لنادي الهلال، النجم المغربي نور الدين أمرابط لاعب نادي النصر، وذلك بعد تتويج الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2019.

وفال الطفل الهلالي في فيديو متداول مداعبًا أمرابط: ” الآسيوية صعبة قوية”، حيث عبر عن قوة الهلال في التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا وصعوبة تحقيق الإنجاز من قبل النصر الذي لم يسبق له التتويج بدوري أبطال آسيا.

ورد أمرابط على الطفل بضربه ضربة خفيفة على الرأس مداعبًا إياه، بعد ما قاله الطفل الهلالي.

وكان أمرابط في تصريح سابق وعقب تتويج الهلال بدوري أبطال آسيا قال بأن ما حققه الهلال هو إنجاز للكرة السعودية لأنه نادٍ سعودي يجب دعمه، مضيفًا أن الأمر كان سيكون مشابهًا لو فاز النصر أو الأهلي أو الاتحاد بالبطولة الآسيوية.

واحتل نادي الهلال، المركز الرابع عالميًا في بطولة كأس العالم للأندية 2019، بعد أن فاز في أول مباراة على الترجي التونسي بطل إفريقيا وخسر من ناديي فلامنغو البرازيلي في دور نصف النهائي ومونتيري المكسيكي بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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