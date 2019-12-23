فيديو.. علاء الدين والمصباح السحري في موسم الرياض

فيديو.. علاء الدين والمصباح السحري في موسم الرياض

2019/12/23
الساعة 10:32 صباحًا
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

دعا موسم الرياض لحضور مسرحية قصة علاء الدين والمصباح السحري للاستمتاع بالأحداث المشوقة.

وقال موسم الرياض عبر حسابه في “تويتر”، إنه يمكن حجز تذاكر حضور المسرحية من خلال الرابط التالي (هنا).

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروض وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

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