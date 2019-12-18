فيديو.. عناصر حزب الله يعتدون على مراسلة الحدث

المواطن - متابعة

تعرضت مراسلة قناة الحدث الإخبارية لاعتداء من بعض عناصر حزب الله اللبناني، التابع لإيران، وذلك أثناء البث المباشر لنقل الأحداث من العاصمة بيروت.

وشهدت لبنان، أمس الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وحركة أمل وحزب الله، أدت إلى سقوط عدد من الجرحى.

في سياق متصل قامت قوات الجيش اللبناني بتوقيف عدد من المجموعات الحزبية إثر تلك الاشتباكات.

يُذكر أن حركة أمل وحزب الله اللبناني المدعوم من قبل إيران، يقومان بمهاجمة المعتصمين وإرهابهم بالقمع وإحراق عدد من الخيام المتواجدة في ساحتي رياض الصلح والشهداء.