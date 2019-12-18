فيديو.. عناصر حزب الله يعتدون على مراسلة الحدث
أثناء البث المباشر لنقل الأحداث من بيروت

فيديو.. عناصر حزب الله يعتدون على مراسلة الحدث

2019/12/18
الساعة 9:26 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - متابعة

تعرضت مراسلة قناة الحدث الإخبارية لاعتداء من بعض عناصر حزب الله اللبناني، التابع لإيران، وذلك أثناء البث المباشر لنقل الأحداث من العاصمة بيروت.

وشهدت لبنان، أمس الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وحركة أمل وحزب الله، أدت إلى سقوط عدد من الجرحى.

في سياق متصل قامت قوات الجيش اللبناني بتوقيف عدد من المجموعات الحزبية إثر تلك الاشتباكات.

يُذكر أن حركة أمل وحزب الله اللبناني المدعوم من قبل إيران، يقومان بمهاجمة المعتصمين وإرهابهم بالقمع وإحراق عدد من الخيام المتواجدة في ساحتي رياض الصلح والشهداء.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • عبدالرحمن الراشد: إخراج حزب الله من الحكومة مطلب لبناني
    •
  • عقوبات أمريكية على شخصيات وشركات لبنانية
    •
  • الراشد: لبنان مريض بالسرطان ولن تفلح العلاجات
    •
  • ملاحقات مستمرة لدعاة الإرهاب.. أذناب إيران على رادار مقصلة تويتر !
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :