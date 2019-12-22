فيديو.. فرحة لاعبي لاتسيو بعد ثلاثية يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

انفجر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو فرحًا، بعد الفوز على يوفنتوس بنتيجة 3/ 1 في كأس السوبر الإيطالي بالرياض.

واقتحم جميع لاعبي لاتسيو أرضية ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، بعد إطلاق حكم مباراة كأس السوبر الإيطالي بالرياض صافرة نهاية اللقاء بفوزه على يوفنتوس بثلاثية، ليحصد اللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

ونشر حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فيديو لاحتفالات لاعبي لاتسيو في الملعب، فيما ظهرت علامات الحزن على كريستيانو رونالدو لخسارة اللقب.

وظهر رونالدو بشكل مميز خلال مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو اليوم، إلا أنه فشل في هز الشباك، ولكن ساهم في هدف فريقه الوحيد، حيث جاء هدف الأرجنتيني باولو ديبالا بعد متابعته لتسديدة النجم البرتغالي.

وكان الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، حيث سجل لويس ألبيرتو هدف التقدم، وتعادل ديبالا، قبل أن يحرز لاتسيو ثنائية في الشوط الثاني عن طريق لوليتش وكاتاردي.

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