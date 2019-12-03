فيديو.. قصة عائشة التي زارها محمد بن زايد آل نهيان

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات، مقطع فيديو، لفتاة إماراتية، حاولت مصافحة ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

يظهر الفيديو أن الشيخ محمد بن زايد، لم يلاحظ لفتة الفتاة العفوية، خلال حفل استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

بعد انتشار المقطع، زار الشيخ محمد، عائلة الفتاة، التي تبين أن اسمها عائشة محمد مشيت المزروعي، وفي لفتة مؤثرة، صافحها وقبل رأسها ويدها.

وبحسب موقع البيان الإماراتي، عبر المزروعي وأفراد أسرته عن سعادتهم بزيارة الشيخ محمد بن زايد، والتي تجسد عمق الروابط التي تجمع قيادة الدولة بأبناء الوطن، شاكرين له هذه الزيارة التي تزامنت مع احتفالات اليوم الوطني الـ 48 لتأسيس الاتحاد.