فيديو.. كاتب اقتصادي يُطالب مؤسسة النقد بتفعيل دورها تجاه المتعثرين

فيديو.. كاتب اقتصادي يُطالب مؤسسة النقد بتفعيل دورها تجاه المتعثرين

2019/12/21
الساعة 1:33 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - أحمد علام

أكد الكاتب الاقتصادي، صالح العنزي، أن هناك نوعين من المتعثرين في سداد القروض في المملكة، الأول يكون ناتج عن سوء تخطيط مالي، أو إداري، والآخر يكون خارج عن إرادة الفرد المقترض.

وأوضح العنزي، في حواره مع برنامج “ياهلا” المذاع على فضائية “روتانا خليجية” أن المصارف في المملكة، كانت تقوم بدورها التوعوي للمقترض، أو طالب التمويل بمخاطر التمويل، موضحًا أن المملكة مؤخرًا اقرت قواعد التمويل منذ نحو سنتين.

وأشار الكاتب الاقتصادي إلى أن مؤسسة النقد في المملكة، كان يجب عليه القيام بدور التوعية والرقابي، وهي الجهة المنوط بها الإشراف على القطاع البنكي وهي الجهة التي ترى الأمور واضحة فيما يخص موضوع الاقتراض في المملكة، وتستطيع من خلال البيانات التي لديها تحديد المتعثر إن كان متلاعب أو مقصر في سداد القروض.

تابعنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • التعليم تعلن تقديم اختبارات المتعثرين في النظام الفصلي
    •
  • بالصور.. العامودي: استكمال دائري الدمام قريباً.. ولا تهاون مع المتعثرين
    •
  • أمين عسير في إنذار شديد اللهجة: سحب مشاريع المقاولين المتعثرين ووقف التعاقد مستقبلًا
    •
  • بنك التنمية يرحّل متأخرات المتعثرين ويمدد فترة السداد
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :