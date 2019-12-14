فيديو.. كيف ستبدو الأرض لو نضبت منها المياه؟

المواطن - متابعة

من المعروف أن المحيطات تغطي ما يزيد على 70% من الأرض، ولكن خرائط تفصيلية جديدة تكشف عن شكل كوكبنا في حال اختفت جميعها.

وقدم رسم توضيحي محاكاة لانخفاض في مجموعة من مستويات سطح البحر، الذي يكشف تدريجيًّا ثلثي الأراضي المخفية تحت الماء، ليكون معظم المناطق مرئيًّا مع انحسار منسوب المياه 459 قدمًا (140 مترًا).

وصُممت الرسوم المتحركة من قبل جيمس أودونوجو، العالم في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، الذي أعاد تشكيل “الخرائط التي أعدتها ناسا عام 2008، ولكن بدقة عالية وتوقيت محرّر”.

ويلاحظ أودونوجو أنه على عمق 459 قدمًا تحت مستوى سطح البحر، يجري اكتشاف الرفوف القارية وقاع البحر المحيط بالكتل الأرضية الكبيرة. وعلى مسافة 19685 قدمًا استنزفت معظم اليابسة من مياهها، باستثناء بعض المناطق ذات الخنادق في أعماق البحار.