فيديو.. لاتسيو يهز شباك يوفنتوس مبكرًا

المواطن - مروة نبيل

بدأت مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بشكل سريع للغاية، وتمكن النجم لويس ألبيرتو من هز شباك اليوفي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 16.

ويحتضن ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي بالرياض، وسط حضور جماهيري كبير للغاية.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم باليوفي لتسجيل هدف التعادل سريعًا، والبحث عن تسجيل هدف آخر لتحقيق الفوز في مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو اليوم، فيما يسعى لاتسيو للحفاظ على تقدمه وخطف لقب كأس السوبر الإيطالي بالرياض.

وتُعتبر مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو اليوم هي الخامسة التي تجمع الفريقين في بطولة كأس السوبر الإيطالي، حيث حقق كل منهما الفوز مرتين.

النسور تحلق في سماء الرياض! 🦅#لاتسيو يسجل الهدف الأول في السوبر عن طريق لويس ألبيرتو. د16#يوفنتوس_لاتسيو#السوبر_الإيطالي_بالرياض pic.twitter.com/y5hoBsntZ6 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 22, 2019

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