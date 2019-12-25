فيديو .. لاعب مصري يُقلد غوميز وهذا كان مصيره

المواطن - محمد سمعه

حاول اللاعب المصري محمد الصباحي، لاعب نادي أسوان المصري، الاحتفال مُقلدًا طريقة النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال التي يحتفل بها على طريقة “الأسد”.

وبعد أن سدد محمد الصباحي تصويبة قوية نتج عنها الهدف الأول لنادي أسوان بشباك طنطا في الدقيقة السابعة والثلاثين من مباراة الفريقين أمس الثلاثاء، نزل على الأرض مقلدًا احتفال غوميز، ولكنه لم يتمكن من تقليد الاحتفال بالضبط، ليظهر وكأنه يُقلد حركة العنكبوت وليس حركة الأسد.

وتعرض محمد الصباحي لوابل من السخرية من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر؛ بسبب عدم تمكنه من تقليد احتفال نجم الهلال بالضبط.

ودخل غوميز خلال الفترة الأخيرة، قلوب الكثير من مشجعي الهلال الكبار والأطفال، حيث يحاول الكثيرون منهم تقليد حركة احتفال المهاجم الفرنسي؛ تقديرًا وحبًّا له.

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