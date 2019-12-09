فيديو.. لحظة اعتماد الملك سلمان ميزانية 2020

المواطن - الرياض
عرضت قناة الإخبارية مقطع فيديو للحظة اعتماد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الميزانية العامة للمملكة لعام 2020.
فيديو عاجل | لحظة اعتماد #خادم_الحرمين_الشريفين الميزانية العامة لـ #المملكة#ميزانية2020 #2020Budget#الإخبارية pic.twitter.com/08mq5tPuSG
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2019
وأعلنت المملكة اليوم الميزانية العامة للدولة لعام 2020، وذلك في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وبلغت الإيرادات في الميزانية العامة للدولة 2020، 833 مليار ريال، فيما بلغت النفقات تريليون و20 مليار ريال بنسبة عجز قدرها 137 مليار ريال.
اترك تعليقاً