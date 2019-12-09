فيديو.. لحظة اعتماد الملك سلمان ميزانية 2020
بإيرادات بلغت 833 مليار ريال

فيديو.. لحظة اعتماد الملك سلمان ميزانية 2020

2019/12/09
الساعة 8:24 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

عرضت قناة الإخبارية مقطع فيديو للحظة اعتماد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الميزانية العامة للمملكة لعام 2020.

وأعلنت المملكة اليوم الميزانية العامة للدولة لعام 2020، وذلك في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبلغت الإيرادات في الميزانية العامة للدولة 2020، 833 مليار ريال، فيما بلغت النفقات تريليون و20 مليار ريال بنسبة عجز قدرها 137 مليار ريال.

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