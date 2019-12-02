فيديو.. لعبة ملاهي تقذف 6 أشخاص في الهواء!

فيديو.. لعبة ملاهي تقذف 6 أشخاص في الهواء!

2019/12/03
الساعة 1:28 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
0
طباعة
المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو لحظات مخيفة عاشها عدد من رواد الملاهي في تايلاند، بعد خطأ خطير كاد أن يؤدي إلى كارثة.

وبين الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مجموعة من رواد الملاهي يستمتعون بلعبة رافعة الكراسي التي تتحرك بسرعة كبيرة.

وبدا المشاركون في اللعبة مستمتعين بها، خاصة أنها ترفع نسبة الأدرينالين في الدم، وتجعل المرء وكأنه في خلاط.

لكن وفي مشهد مخيف جرى في لمح البصر، قذفت العارضة العملاقة 6 أشخاص في الهواء، بعدما أخفق حزام الأمان في تحقيق الغاية التي وضع من أجلها.

 

 

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • فيديو أشبه بأفلام هوليود.. فرار عصابة محكوم عليها بالإعدام أثناء المحاكمة
    •
  • نات المحتال أقام حفل زفاف فاخر واختفى تاركًا عروسه!
    •
  • حاجة تايلندية عمرها 103 أعوام تقهر الظروف وتحقق حلم أداء الحج
    •
  • فيديو.. شاحن ينفجر في حقيبة مسافرة
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :