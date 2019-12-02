فيديو.. لعبة ملاهي تقذف 6 أشخاص في الهواء!

المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو لحظات مخيفة عاشها عدد من رواد الملاهي في تايلاند، بعد خطأ خطير كاد أن يؤدي إلى كارثة.



وبين الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مجموعة من رواد الملاهي يستمتعون بلعبة رافعة الكراسي التي تتحرك بسرعة كبيرة.

وبدا المشاركون في اللعبة مستمتعين بها، خاصة أنها ترفع نسبة الأدرينالين في الدم، وتجعل المرء وكأنه في خلاط.

لكن وفي مشهد مخيف جرى في لمح البصر، قذفت العارضة العملاقة 6 أشخاص في الهواء، بعدما أخفق حزام الأمان في تحقيق الغاية التي وضع من أجلها.