فيديو .. لقطة طريفة من بيتروس بعد فوز النصر على العدالة

المواطن - محمد سمعه

قدم البرازيلي بيتروس لاعب نادي النصر لقطة طريفة مع بدر رافع مراسل القناة الرياضية السعودية، وذلك بعد نهاية حديث بيتروس مع القناة عقب فوز النصر على العدالة اليوم بالجولة الثانية عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقام بيتروس بإهداء قميصه للمراسل، الذي تفاجأ من تصرف لاعب النصر، حيث توقع المراسل بدر رافع الحصول على ” الجاكيت” الخاص ببيتروس نظرًا لبرودة الأجواء، لكن لاعب النصر أهدى له قميصه..

ووجه المراسل الشكر لبيتروس بعد تصرفه بإهدائه القميص.

نجح نادي النصر في الحفاظ على صدارته لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز على العدالة بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة.

وتقدم نادي النصر بهدفين في الشوط الأول عبر كل من المغربي نور الدين أمرابط والبرازيلي جوليانو دي باولا في الدقيقتين الـ16 والـ43.

وفي الشوط الثاني، تمكن نادي النصر من إضافة الهدف الثالث عبر البرازيلي بيتروس بالدقيقة الرابعة والثمانين.

وانتهت المباراة بفوز النصر بثلاثية دون رد، ليُصبح رصيد العالمي بعد الفوز 26 نقطة في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد العدالة عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.

تابعنا على