فيديو .. لماذا زار أرسن فينغر معسكر الهلال ؟

المواطن - محمد سمعه

دخل المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال في حوار خاص مع الفرنسي أرسن فينغر مدرب أرسنال الإنجليزي السابق، وذلك على خلفية تواجد الهلال في قطر للمشاركة بكأس العالم للأندية.

ومن خلال مقطع فيديو متداول عبر موقع ” تويتر” دخل المدرب لوشيسكو في حديث ودي مع فينغر، حيث حرص الأخير على زيارة معسكر الهلال والحديث مع الجهاز الفني والجهاز الإداري للفريق الهلالي.

ويستعد نادي الهلال لمواجهة نادي مونتيري المكسيكي يوم السبت المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة مونديال الأندية.

وكان الهلال خسر يوم الثلاثاء الماضي من نادي فلامنغو البرازيلي في دور نصف النهائي بمونديال الأندية بثلاثية مقابل هدف.

وقاد لوشيسكو فريق الهلال للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا نسخة 2019 يوم 24 نوفمبر الماضي على حساب نادي أوراوا الياباني.

تابعنا على