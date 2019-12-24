فيديو.. لماذا غابت جلسة مجلس الوزراء‬ الأسبوع الماضي ؟

المواطن - الرياض

تساءل البعض عن سبب غياب جلسة مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي وهي الجلسة التي سبقها إعلان الميزانية العامة للمملكة.

يُذكر أن النظام الأساسي لمجلس الوزراء نص على أن جلسة مجلس الوزراء لا تُعقد في ثلاث حالات خلال العام، وهي كالتالي:

– أول أسبوع بعد عيد الفطر المبارك

– أول أسبوع بعد عيد الأضحى المبارك.

– الأسبوع الأول بعد الجلسة الاستثنائية التي يعلن فيها مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة.

ولذلك لم تنعقد جلسة مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي، حيث سبقتها جلسة إعلان الميزانية العامة للدولة.

تابعنا على تواصل معنا على